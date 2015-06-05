Порошенко доволен реформами в Минобороны и МВД
14:44, 05 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко доволен процессами реформирования в министерствах обороны и внутренних дел.
Порошенко назвал "волонтерский десант" движущей силой реформ в Минобороны / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время пресс-конференции.
"Если взять темп реформирования министерств, то мне приятно, что на первом месте у нас Министерство обороны, и движущей силой этого реформирования является волонтерский десант", - отметил он.
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Порошенко также добавил, что "доволен реформированием Министерства внутренних дел, потому что подготовлен закон о национальной полиции... подготовлено реформирование силовых подразделений, создается четкое отделение политического руководства силового блока, и возглавляет это реформирование министр Аваков".
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