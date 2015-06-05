Порошенко доволен реформами в Минобороны и МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время пресс-конференции.

"Если взять темп реформирования министерств, то мне приятно, что на первом месте у нас Министерство обороны, и движущей силой этого реформирования является волонтерский десант", - отметил он.

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Порошенко также добавил, что "доволен реформированием Министерства внутренних дел, потому что подготовлен закон о национальной полиции... подготовлено реформирование силовых подразделений, создается четкое отделение политического руководства силового блока, и возглавляет это реформирование министр Аваков".