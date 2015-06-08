Климкин: ЕС недооценивает угрозу от поддержки Россией ультраправых и ультралевых движений в Европе

Об этом на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Россия не любит Европейский союз как организацию, она всегда старалась разделить Европейский союз, относясь по-разному к разным странам и разным общинам в странах ЕС. То, что Россия делает сейчас в Европейском союзе, можно назвать гибридной войной", - сказал Павел Климкин.

Также он отметил, что российская политика в отношении ЕС является угрозой, которую многие недооценивают.

Павел Климкин пояснил, что речь идет о системной поддержке Россией европейских ультраправых и ультралевых движений, и что эта поддержка может привести к ограничению прав базового электората, который исповедует ключевые европейские ценности.

"Чем лучше Европейский союз сможет разработать комплексную и эффективную политику в отношении к Российской Федерации, тем лучше будет для самого Европейского союза", - убежден Павел Климкин.