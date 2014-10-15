Итальянские сепаратисты готовы принять Россию в ЕС
20:03, 15 октября 2014Мир
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Евродепутат Маттео Сальвини, представляющий североитальянскую сепаратистскую партию "Лига Севера" считает, что Россия уже готова вступить в ЕС.
REUTERS
Об этом он заявил российскому агентству ТАСС после поездки в оккупированный Крым.
"Конечно, у России есть свои проблемы, но она не такая страшная, как нам преподносят", - заявил Сальвини.
Читайте такжеФранцузская националистка Ле Пен выразила восхищение ПутинымПо мнению Сальвини, Россия может уже сейчас "войти в состав ЕС и быть полноправным ее членом". Таким образом Евросоюз "стал бы пространством мира и свободы от Атлантического до Тихого океанов".
Напомним, в ЕС агрессивную политику России поддерживают преимущественно ультраправые, неонацистские, а также левые партии и организации.
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