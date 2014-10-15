Итальянские сепаратисты готовы принять Россию в ЕС

Об этом он заявил российскому агентству ТАСС после поездки в оккупированный Крым.

"Конечно, у России есть свои проблемы, но она не такая страшная, как нам преподносят", - заявил Сальвини.

Читайте такжеФранцузская националистка Ле Пен выразила восхищение ПутинымПо мнению Сальвини, Россия может уже сейчас "войти в состав ЕС и быть полноправным ее членом". Таким образом Евросоюз "стал бы пространством мира и свободы от Атлантического до Тихого океанов".

Напомним, в ЕС агрессивную политику России поддерживают преимущественно ультраправые, неонацистские, а также левые партии и организации.