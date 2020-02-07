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В Москве запустят правовой режим для тестирования искусственного интеллекта – росСМИ

14:34, 07 февраля 2020
Мир
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Запуск проекта запланирован на 1 июля / inbusiness.kz

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на источник близкий к правительству.

Читайте такжеВеликобритания будет переучивать тех, кто потеряет работу из-за искусственного интеллектаОтмечается, что в ближайшие дни законопроект поступит в Госдуму.

Запуск проекта запланирован на 1 июля. Он будет распространяться только на юридические лица, связанные с разработкой ИИ и его использованием.

Главная цель эксперимента – упростить условия работы компаний, которые занимаются разработкой ИИ.

«В будущем мы обязательно столкнемся с необходимостью правового регулирования искусственного интеллекта, и если сейчас не начать работу в этом направлении, мы можем отстать от таких стран, как Китай, США или Япония», – заявил источник.

Ранее УНИАН сообщал, как искусственный интеллект впервые в истории изобрел лекарство для людей.

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