В Москве запустят правовой режим для тестирования искусственного интеллекта – росСМИ

В ближайшие дни соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму.

Московские власти собираются ввести пятилетний экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на источник близкий к правительству.

Читайте такжеВеликобритания будет переучивать тех, кто потеряет работу из-за искусственного интеллектаОтмечается, что в ближайшие дни законопроект поступит в Госдуму.

Запуск проекта запланирован на 1 июля. Он будет распространяться только на юридические лица, связанные с разработкой ИИ и его использованием.

Главная цель эксперимента – упростить условия работы компаний, которые занимаются разработкой ИИ.

«В будущем мы обязательно столкнемся с необходимостью правового регулирования искусственного интеллекта, и если сейчас не начать работу в этом направлении, мы можем отстать от таких стран, как Китай, США или Япония», – заявил источник.

Ранее УНИАН сообщал, как искусственный интеллект впервые в истории изобрел лекарство для людей.