Искусственный интеллект впервые в истории изобрел лекарство для людей

Препарат, созданный с помощью машинного обучения, готовят к испытанию на людях.

Искусственный интеллект впервые применили при разработке медицинских препаратов. Таким образом, разумная машина изобрела молекулу, которую готовят к клиническим испытаниям на людях. Новый препарат был создан в ходе сотрудничества британского стартапа Exscientia и японской фармацевтической компании Sumitomo Dainippon Pharma.

Как пишет BBC, новое лекарство предназначено для пациентов, которые страдают от обсессивно-компульсивного расстройства. Обычно проходит пять лет разработки, прежде чем новые формулы позволяют испытать. Но препарату, разработанному искусственным интеллектом, хватило и 12 месяцев.

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Исполнительный директор Exscientia профессор Эндрю Хопкинс назвал это «ключевой вехой в изобретены лекарства».

«Искусственный интеллект уже диагностировал пациентов, анализировал их данные и результаты сканирования. Но это первое применение искусственного интеллекта в создании новых медицинских препаратов», - пояснил он.

Новая молекула получила название DSP-1181. Ее удалось создать благодаря тому, что алгоритм обработал все потенциальные соединения, проверяя их на соответствие огромной базе данных параметров.

«Нужно принять миллиарды решений, чтобы найти правильные молекулы. И точная разработка лекарств – это большая работа», - сказал Хопкинс.

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«Но преимущество алгоритмов в том, что они агностические. Поэтому их можно применить к любой болезни», - добавил он.

Первый этап испытания нового препарата пройдет в Японии. В случае успеха, следующим этапом станут глобальные тесты. Компания уже работает над потенциальными лекарствами для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Разработчики надеются, что готовы для клинических испытаний молекулы в них будут до конца года.