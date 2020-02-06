Сенат раскритиковал Обаму за плохую борьбу с вмешательством России в выборы

Демократы в верхней палате Конгресса поддержали республиканцев в критике предыдущего президента.

Администрация Барака Обамы заняла "не достаточно хорошую позицию" для противостояния вмешательству России в американские президентские выборы в 2016 году. К тому же ее возможности дать ответ были ограничены сильно политизированной средой и другими факторами, которые сыграли в пользу Москвы.

Об этом, как пишет Reuters, говорится в отчете Комитета Сената по вопросам разведки. Его поддержали обе партии. В документе говорится, что подход администрации Обамы к решению проблемы российского вмешательства мог воспрепятствовать более полному пониманию масштабов действий Москвы. А это, в свою очередь, ограничило действия США.

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Издание замечает, выводы комитета чрезвычайно важны. Поэтому демократическое меньшинство в Сенате присоединилось к республиканскому большинству в критике администрации Обамы за ненадлежащее противостояние тому, что разведывательные управления США называют российской операцией, нацеленной на изменение курса голосования в 2016 году в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Комитет установил, что решение ограничить и острочить информационный поток по российской деятельности в 2016 году хоть и можно понять, однако оно непреднамеренно ограничило способность администрации дать ответ», - говорится в отчете.