НАТО на жалеет денег на украинскую науку

НАТО ежегодно тратит около 2 млн. евро на поддержку науки в Украине. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам научного сотрудничества Кейт ГАРДНЕР.

“Я могу сказать, что почти 10% средств в рамках научного бюджета НАТО выделяется именно украинским научным работникам. Языком цифр, речь идет о сумме от 1 до 2 миллионов евро в год на проведение таких проектов”, - сказал К.ГАРДНЕР.

По его словам, тяжело определить точную сумму, поскольку в подавляющем большинстве проектов принимают участие представители разных стран, и отделить, сколько средств получает каждая из стран-участниц, достаточно проблематично.

К.ГАРДНЕР также заметил, что украинские ученые вовлечены в широкий круг мероприятий в рамках НАТО, таких как научные конференции и другие проекты, которые проходят при содействии НАТО под руководством научных работников других стран.

По его словам, на протяжении последних 5 лет НАТО вручило свыше 200 грантов на осуществление научных проектов, сопредседателями которых были украинские ученые.

“Они охватывали широкий круг тем, таких как ядерная безопасность, материаловедение, энергетическая безопасность, утилизация ракетного топлива типа «меланж», выявление биологических боевых веществ и развитие компьютерных сетей”, - сказал представитель Альянса.

Он сообщил, что существуют три основных критерия, которые учитываются совещательной группой при рассмотрении проектов, - научная ценность, связь с тематикой безопасности и уместность в контексте приоритетов страны-партнера.

Представитель Альянса также заметил, что согласно правилам программы НАТО “Безопасность через науку”, каждый проект должен проводиться под руководством по крайней мере двух ученых – одного из страны НАТО и одного из страны-партнера. Поскольку финансирование выделяется странами НАТО, управление бюджетными средствами всегда возлагается на сопредседателя проекта со стороны Альянса в соответствии с процедурами финансовой отчетности, которые приняты в НАТО.

К.ГАРДНЕР также сообщил, что после вступления страны в НАТО Научный комитет Альянса выделит ей особый статус участника программы “Безопасность через науку” сроком на три года для осуществления переходного периода. На протяжении этого времени, научные работники новых стран – членов Альянса могут сами решать: подавать заявку в качестве члена НАТО или страны-партнера. Это обеспечивает определенную гибкость при рассмотрении заявок и позволяет предотвратить уменьшение преимуществ, которые НАТО может обеспечить своим новым членам во время переходного периода, сказал он.