Der Spiegel: Недоразумение с G7

Об этом пишет Роланд Неллес в своей статье «Недоразумение с G7», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Сейчас в моде считать проведение саммита G7 глупостью. Семь политиков на выходных встретятся в Баварских Альпах за проволочным забором. Хорст Зеехофер покажет много фотографий саммита. Народ, к сожалению, должен остаться снаружи, миллионы были потрачены на защиту полиции, вертолеты и охлажденное белое вино.

Потрачено столько усилий, а в конце будет только одно из обычных туманно-неконкретных заявлений стран G7. Так досадно. Но неужели саммит G7 действительно бесполезен?

С этим саммитом произошло большое недоразумение. Лидеры G7 не замечают, насколько их помпезное шоу смущает многих людей. И противники игнорируют политическую основу этих встреч. Когда важные лидеры западного мира собираются вместе, то это, как правило, не может навредить планете, а сделает ее только лучше. При всей критике есть также хорошие причины в пользу проведения такого саммита.

Это может звучать как поддержка существующей системы, но это так: G7 – форум, где страны через своих высших представителей демонстрируют взаимное уважение, общаются и обсуждают общие цели и задачи. В мире, полном замороженных конфликтов и реальных войн, это уже само по себе ценность. Если приятная атмосфера каникул в горном отеле в этом поможет, то пусть так оно и будет.

Да, G7 – эксклюзивный клуб, потому что туда входят только сильные индустриальные страны. Но наивно полагать, что можно решить глобальные вопросы, такие как охрана окружающей среды, просто посредством того, что все государства в равной степени будут представлены за круглым столом. Должны быть лидеры, группы, которые, по крайней мере, пытаются в некоторой степени идти в одном направлении. Это делают страны G7.

Есть и другие мошенники, кроме G7

Каково это, когда каждое государство имеет право голоса по глобальным вопросам (даже худшие негодяи-диктаторы), видно на примере Организации Объединенных Наций или ФИФА. Это не всегда хорошо. Иногда мошенники даже сходятся на противоположном тому, что мы в западном мире считаем в целом правильным и важным.

Конечно, чтобы справиться с глобальными проблемами, господа в замке Эльмау могли бы сделать гораздо больше, чем они, как правило, договариваются [сделать] на саммитах G7. И, конечно, отказ Запада также приводит к проблемам в странах третьего мира.

Но кто, если не G7, возьмет на себя ответственность за пределами собственных границ? США, Германия, Великобритания тратят миллиарды на развитие в других странах. Предполагаемый злодей США отправили тысячи помощников в Африку, чтобы бороться с Эболой. Просто несправедливо видеть в странах G7 основные причины эксплуатации и угнетения. Поскольку существуют совсем другие мошенники.

Поэтому: Проводите спокойно свой саммит G7. Но в следующий раз тоже может быть на одного меньше.