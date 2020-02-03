Огромный подземный комплекс повстанцев в Сирии засняли на видео

Примерно в 4 км северо-восточнее от подземных коммуникаций сирийской оппозиции находится наблюдательный пункт вооруженных сил Турции.

В районе захваченного сирийскими правительственными силами населенного пункта Хиш на юго-востоке провинции Идлиб было обнаружено масштабное подземное укрытие сирийских повстанцев.

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Видео появилось в Telegram-канале Directorate 4.

Место использовалось как штаб-квартира, склад, место для отдыха и тюрьма. Отмечается, что это одно из самых крупных сооружений, захваченных Сирийской арабской армией Башара Асада за годы войны.

Примерно в 4 км северо-восточнее от подземных коммуникаций сирийской оппозиции находится наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в населенном пункте Маарат Хитат.

Как сообщал УНИАН, армия Турции перебрасывает бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб, где силы Башара Асада и России усилили свое наступление против сирийской оппозиции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «принять меры» из-за этого наступления.