Турция начала стягивать бронетехнику к границе Сирии

СМИ сообщают, что более 200 турецких танков пересекли сирийскую границу.

Армия Турции перебрасывает бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб, где силы Башара Асада и России усилили свое наступление против сирийской оппозиции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «принять меры» из-за этого наступления.

О переброске техники сообщает проправительственная турецкая газета «Анадолу».

«Очередная колонна бронетранспортеров и танков дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом», — пишет издание.

Отмечается, что технику перебросили на границу с Сирией «в целях усиления военных частей, дислоцированных в приграничных районах». О наступлении армии Асада в сообщении не упоминается.

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В то же время проасадивское издание Al Masdar News сообщило со ссылкой на источник в провинции Хама, что более 200 турецких танков пересекли сирийскую границу.

Они якобы хотят заблокировать наступление армии Асада на город Саракиб, расположенный на перекрестке двух трасс — Латакия-Алеппо и Алеппо-Дамаск.

Напомним, Эрдоган ранее обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии, в частности в связи с наступлением в Идлибе, и пообещал ответить, если это продолжится.