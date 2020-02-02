Россия останавливает железнодорожное сообщение с Китаем
21:49, 02 февраля 2020Мир
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Решение принято из-за риска распространения нового типа коронавируса.
Фото REUTERS
Россия временно полностью останавливает железнодорожное сообщение с Китаем с 3 февраля.
Читайте такжеКитай попросил у ЕС помощи для борьбы с коронавирусом (видео)Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что информация поступила от представителей компании РЖД. Такое решение приняли из-за риска распространения нового типа коронавируса в Китае.
Ранее по этой же причине Россия частично ограничила авиасообщение с Китаем и закрыла границу. В Минтрансе заявляли, что российские авиакомпании смогут летать в страну в чартерном режиме.
Ранее УНИАН сообщал, что Франция эвакуировала 250 европейцев из китайского Уханя.
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