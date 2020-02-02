Россия останавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Решение принято из-за риска распространения нового типа коронавируса.

Россия временно полностью останавливает железнодорожное сообщение с Китаем с 3 февраля.

Читайте такжеКитай попросил у ЕС помощи для борьбы с коронавирусом (видео)Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация поступила от представителей компании РЖД. Такое решение приняли из-за риска распространения нового типа коронавируса в Китае.

Ранее по этой же причине Россия частично ограничила авиасообщение с Китаем и закрыла границу. В Минтрансе заявляли, что российские авиакомпании смогут летать в страну в чартерном режиме.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция эвакуировала 250 европейцев из китайского Уханя.