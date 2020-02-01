Ситуация в ПАСЕ дает Путину карт-бланш на окончательную консервацию своей власти в РФ – российский журналист

Журналист подчеркнул, что конституционная реформа в РФ в нынешнем виде не решает главную проблему для Путина – она не гарантирует ему пожизненного правления.

Российский оппозиционер, журналист Александр Рыклин заявил, что президент РФ Владимир Путин согласится возглавить новый пост главы государства, созданный для него путем изменений в Конституцию, только при одном условии.

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"Что бы не говорили эксперты, конституционная реформа в нынешнем виде не решает главную проблему – она не гарантирует Путину пожизненного правления", – сказал он в блоге на сайте «Обозреватель».

"Я утверждаю, что он никогда не согласится на любую роль, при которой любой действующий президент сможет его с этой должности снять одним указом", – подчеркнул оппозиционер.

Вместе с тем он обратил внимание на явные признаки восстановления международного признания России, в частности, на тот факт, что "не просто подтверждено участие российской делегации в сессии ПАСЕ, но и Петр Толстой становится спикером ПАСЕ".

"Это ровно то, что сейчас нужно Путину. Потому что международное признание дает ему карт-бланш. Возможно, не на все, но на очень многое из того, что он собирается делать внутри России для окончательной консервации своих властных полномочий и для создания ситуации, при которой они уже не могут быть никем оспорены", – резюмировал Рыклин.