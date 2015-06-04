Лондон стал самым популярным городом мира

Об этом говорится в ежегодном исследовании компании MasterCard, посвященном глобальному туризму, сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Independent.

Ожидается, что в этом году Лондон посетят 18,82 млн туристов, которые потратят 13,3 млрд фунтов стерлингов.

Читайте такжеКиев опередил Лондон и Лос-Анджелес в рейтинге городов с самыми красивыми горизонтамиМэр Лондона Борис Джонсон позитивно оценил результаты данного исследования.

"Я рад, что Лондон получил этот желанный титул, а мы отмечаем еще один рекордный и триумфальный год для туризма в городе", - сказал он.

В целом, список топ-10 самых популярных городов мира выглядит следующим образом:

Лондон Бангкок Париж Дубай Стамбул Нью-Йорк Сингапур Куала-Лумпур Сеул Гонконг

Ранее УНИАН сообщал, что Лондон оказался лидером среди городов Европейского Союза с самым высоким показателем ВВП на одного жителя.