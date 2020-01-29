51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая – посольство

На временный консульский учет заявили 93 лица, добавили в диппредставительстве. Больше всего украинцев, обратившихся с соответствующим заявлением, находятся в Пекине.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где произошла смертельная вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины: 49 человек в Ухане и один – в городском уезде Чжунсян города Цзинмень.

Об этом сообщает Ракурс со ссылкой на ответ посольства Украины в Китае.

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На временный консульский учет заявили 93 лица, добавили в диппредставительстве. Больше всего украинцев, обратившихся с соответствующим заявлением, находятся в Пекине.

Как сообщал УНИАН, тем временем смертельная болезнь распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса сейчас насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек.

Чтобы сдержать распространение болезни, в отдельных регионах в Китае вводят военное положение.

Кроме того, о создании первой вакцины уже сообщили в Гонконге. Правда, лекарства, как пишут местные издания, требуют дополнительных испытаний на животных.