Der Spiegel: Германия продала свои принципы

Федеральное правительство принимает спорного президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси. Оно предает свои ценности и интересы ради миллиардной сделки.

Об этом пишет Рания Салум в своей статье «Германия продала свои принципы», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Реальная политика – расплывчатое понятие. Его всегда вспоминают, когда правительство поступает аморально. Например, когда для президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в среду в Берлине раскатали красную ковровую дорожку, хотя он бросает за решетку, пытает и убивает молодых демократов в своей стране.

Федеральное правительство решилось пригласить Сиси, хотя в Египте все еще не было парламентских выборов. Канцлер Ангела Меркель (ХДС) поставила это условием для приема. В течение нескольких месяцев, она отвергала напор Каира. Затем поддалась. Как это получилось?

1 марта Конституционный суд в Египте зарегистрировал закон о выборах. Голосование было отложено на неопределенный срок. 14 марта Сиси принимал иностранных инвесторов на курорте Шарм-эль-Шейх. Министр экономики Зигмар Габриэль (СДПГ) прилетел вместе с немецкими предпринимателями. Габриэль передал Сиси желанное приглашение от канцлера. В присутствии Габриэля Сиси подписал соглашения о намерениях с Siemens на сумму до десяти миллиардов евро.

Федеральное правительство допускает Сиси в общество

По-видимому, в обмен на сделку Siemens, федеральное правительство отказалось от одного из сильнейших средств давления. Сейчас они приветствуют Сиси и, таким образом, допускают его в международное общество.

Для Сиси важны фотографии из Берлина. Они узаконивают его, бывшего военного, при котором Египет стал таким жестоким, каким не был при Хосни Мубараке. Приглашение Меркель – зеленый свет для международных инвесторов: Мы, немцы, делаем ставку на новых автократов. Это пощечина либералам Египта: сначала мы их приветствовали, теперь мы их предали.

За торжественный приём Сиси мы платим высокую цену, которую не так легко подсчитать: доверие, авторитет, достоинство и престиж. В интересах Германии было бы продолжать оказывать давление на Сиси. Только политические уступки Сиси могут способствовать стабилизации Египта.

У Меркель есть власть, чтобы настаивать на изменениях

Под правлением Сиси Египет превратился в мафиозное государство с тайной полицией, с сумасшедшим правосудием, которое, не колеблясь, в течение нескольких минут приговаривает сотни людей к смерти. Незаконными поставками оружия он поддерживает ливийскую гражданскую войну. Под его правлением Каир перестал быть посредником в израильско-палестинском конфликте.

Германия могла бы использовать тот факт, что она обладает большей властью: именно Сиси необходимы немецкие деньги и признание, а не наоборот. Меркель могла бы подождать и настаивать на действиях, а не обещаниях. Между полным бойкотом Египта и нормализацией отношений достаточно широкий спектр.

Вместо этого, федеральное правительство, по-видимому, предпочло быструю прибыль: от четырех до десяти миллиардов евро для крупной немецкой компании, в зависимости от того, какую сделку сейчас подпишет Каир. Речь идет о большой газо- и паротурбинной электростанции, нескольких ветряных установках и заводе по производству лопастей.

Возможно, вместо реальной политики мы скорее должны говорить о распродаже.