В США засняли момент спасения упавшей с обрыва туристки (видео)

Инцидент произошел в популярном среди туристов каньоне Рубио.

Спасатель случайно поймал скользившую по склону туристку за несколько секунд до ее падения в каньон. Инцидент попал на видео.

Читайте такжеНа Аляске спасли мужчину, который 3 недели провел в диком лесу (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале CBS Los Angeles.

По информации источника, 69-летняя женщина упала с обрыва, когда совершала поход по популярному туристическому маршруту в каньоне Рубио (Калифорния, США).

На ролике видно, как туристка скользит по осыпающемуся склону и попадает в руки спасателя, который спустился в ущелье на тросе и находился неподалеку от нее.

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