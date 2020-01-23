Королева Елизавета II подписала закон о "Брексите"

Теперь документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии.

Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза ("Брексит").

Читайте такжеВ резиденции британского премьера установили часы обратного отсчета до "Брексита"

Как сообщает телеканал Sky News, теперь инициатива обрела статус британского закона, передает kommersant. Теперь документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем по нему проголосует европейский парламент. После этого, 31 января, Великобритания покинет Евросоюз, однако до конца 2020 года будет переходный период.

Накануне обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект. До этого Палата общин одобрила выход из Евросоюза 9 января. Большинство граждан Великобритании проголосовали за "Брексит" на референдуме 2016 года. Дата выхода из Евросоюза несколько раз переносилась.

В 2019 году в Британии прошли выборы, на которых победили консерваторы. Их лидер Борис Джонсон выступает за реализацию "Брексита".