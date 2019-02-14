Премьер Британии Мэй потерпела в парламенте новое поражение по Brexit

Сегодня депутаты также отклонили предложение Шотландской национальной партии продлить процедуру выхода как минимум на три месяца.

Палата общин парламента Великобритании отклонила подход правительства Терезы Мэй к реализации выхода страны из Евросоюза.

Против планов правительства выступили 303 депутата, за – 258, передает Европравда.

Голосование в парламенте было символическим и предполагало, что Палата общин "вновь заявляет о своей поддержке" стратегии Brexit, которую она поддержала в ходе голосования в прошлом месяце.

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В том голосовании депутаты призвали заменить так называемый "запасной механизм" для ирландской границы на "альтернативные механизмы", а также заявили о своем несогласии с идеей выхода без соглашения.

Сегодня депутаты также отклонили предложение Шотландской национальной партии продлить процедуру выхода как минимум на три месяца.

Великобритания продолжает переговоры с ЕС о внесении изменений в соглашение о Brexit и после их завершения 27 февраля будет проведено еще одно голосование в Палате общин.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз и Великобритания продолжат переговоры по вопросам, связанных с выходом Британии из ЕС, но Брюссель исключает возможность внесения изменений в ранее согласованный текст соглашения о Brexit.