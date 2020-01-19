В Чехии загорелся дом престарелых: есть жертвы и пострадавшие

В результате пожара погибли по меньшей мере 8 человек.

В городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме для людей преклонного возраста. В результате пожара погибли 8 человек, не менее 30 пострадали.

Об этом сообщает iRozhlas.

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Отмечается, что спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас на месте происшествия работают 5 экипажей пожарных. К тушению пожара также были привлечены немецкие спасатели, поскольку город граничит с Германией.

Сообщается также, что количество пострадавших в результате пожара в доме для пожилых может меняться.

Как сообщал УНИАН, в Панаме полиция обнаружила братскую могилу с семью телами на территории Нгобе-Бугле в провинции Бокас-дель-Торо в Панаме. Люди были убиты во время страшного и странного религиозного ритуала.