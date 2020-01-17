Пытали, жгли и резали: в Панаме сектанты убили в ритуале беременную мать с детьми

По подозрению в совершении преступления задержаны десять человек.

В Панаме полиция обнаружила братскую могилу с семью телами на территории Нгобе-Бугле в провинции Бокас-дель-Торо в Панаме.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеНью-йоркские ведьмы наложили проклятие на ТрампаОтмечается, что люди были убиты во время жуткого и странного религиозного ритуала. Их били, пытали, жгли и резали мачете, чтобы заставить «покаяться в своих грехах». Десять человек уже арестованы. Один из подозреваемых – дедушка убитых детей.

Вместе с этим полиция освободила еще 14 членов представителей коренного народа территории Нгобе-Бугле, которых связали и избили деревянными палками и Библиями.

В четверг, 16 января, местный прокурор Рафаэль Балойес описал страшную сцену, которую обнаружили следователи в импровизированной церкви на ранчо, где действовала малоизвестная религиозная секта «Новый Мир Бога».

Внутри здания нашли голых мужчину и женщину, обнаружили мачете, нож и принесенную в жертву козу. А за два километра от «церкви» была найдена недавно вырытая могила с пяти трупами годовалых малышей, 17-летней девушки и их беременной матери.

Ранее УНИАН сообщал, как в Нигерии женщина съела сердце и грудь девушки сына ради богатства.