Путин после вторжения в Украину заговорил о необходимости "устранить предпосылки для глобальной войны"

Президент РФ заявляет, что события в мире развиваются неуправляемо и непредсказуемо", а Россия "открыта для укрепления сотрудничества".

Президент России Владимир Путин предлагает начать "разговор о миропорядке", чтобы "устранить предпосылки для глобальной войны".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

"Убежден, что серьезный и прямой разговор об основах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - заявил Путин.

По его мнению, время требует "осознания нашей общей ответственности и реальных действий".

"Подать пример должны основательницы ООН - именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности на планете, которые будут в полной мере учитывать политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений", - сказал Путин.

По его словам, события в мире развиваются "неуправляемо и непредсказуемо", в частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке.

"Региональные конфликты могут перерастать в угрозу для всего международного сообщества", - сказал Путин и заверил, что Россия "открыта для укрепления сотрудничества".