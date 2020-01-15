По словам президента России, после 1991 года возникли угрозы для РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России после распада СССР «остались прежние амбиции».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее», - сказал Путин.

По его словам, также возникли угрозы для РФ после 1991 года.

«Угрозы такого масштаба, о которых раньше никто не задумывался. А жаль – надо было бы подумать в свое время», - пояснил он.

Путин заявил, что при дальнейшем госстроительстве нужно решить «прямо противоположные задачи» - создать неуязвимую систему и абсолютно стабильную по внешнему контуру, гарантирующую России независимость и суверенитет, и в то же время эта система должна быть живой и своевременно меняющейся.

По его словам, система должна обеспечивать сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах.

«Такое обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и стабильного развития», - сказал он.