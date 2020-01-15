Разведка США изучает данные относительно атаки российских хакеров на сайт Burisma

В США пока не комментируют информацию относительно предполагаемой цели атаки серверов украинской компании.

Американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma.

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Об этом сообщила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон, со ссылкой на Bloomberg сообщает НВ.

«Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты», — сказала Пирсон в ответ на вопрос о том, что вероятные атаки на Burisma совершены с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере.

Она также заявила, что разведслужбы изучают возможность такого развития событий.

Как сообщал УНИАН, российские хакеры взламывали сайты газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, вероятно, чтобы найти компромат на Байдена. Попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в Штатах велись разговоры о Байдене, Украине и импичменте Трампа.