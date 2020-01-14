Российские хакеры взламывали сайты Burisma, чтобы найти компромат на Байдена - СМИ

Тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.

Российские хакеры взламывали сайты газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, вероятно, чтобы найти компромат на Байдена.

Попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в Штатах велись разговоры о Байдене, Украине и импичменте Трампа, пишет УП со ссылкой на The New York Times.

До сих пор неизвестно, нашли ли что-то хакеры и что именно они искали. Существует мнение, что они искали потенциально неудобный материал о Байдене. Возможную ту информацию, которую и хотел получить Трамп от Украины, когда настаивал на расследовании по Burisma и Байдена.

Как говориться в статье, тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.

Читайте такжеАдвокат Трампа опубликовал материалы, собранные во время разговоров с украинскими политиками

Взломом сайтов Burisma занимались военные хакеры, входящие в Главное управление разведки РФ. Они использовали фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

В этом случае хакеры создали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компаний. Именно таким образом они получали данные пользователей.

"Атаки были успешными", - отмечает Орен Фальковиц, основатель фирмы по безопасности Area1, которая и обнаружила эти попытки взлома.

"Похоже, что российские атаки на Burisma идут параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене", - говорится в статье.

Ни российское правительство, ни Burisma не прокомментировали эту информацию.