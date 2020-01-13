На Аляске спасли мужчину, который 3 недели провел в диком лесу (видео)

Чтобы спастись человек большими буквами написал на снегу SOS.

На Аляске мужчина три недели провел в диком лесу при температуре -16.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, 30-летний Тисон Стил из штата Юта приехал со своей собакой пожить в отдаленном доме. Но случилось несчастье, дом сгорел, погиб и пес.

Попросить о помощи не было возможности. Выживал Тисон, как мог. Построил палатку из обломков дома, смастерил печку и питался остатками консервов.

Чтобы его заметили, мужчина большими буквами нарисовал на снегу знак SOS. После длительных поисков спасатели заметили Тисона с вертолета именно благодаря этой надписи.