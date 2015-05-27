BloombergView: Испания и Польша посылают Европе сообщение

В редакционной статье «Испания и Польша посылают Европе сообщение», опубликованной на сайте BloombergView, говорится о том, что лидеры Европейского Союза, возможно, слишком заняты продлением кризиса в Греции, чтобы заметить некоторые интересные события на выборах в Испании и Польше. Они должны найти время.

По характеру, Испания и Польша являются надежными проевропейскими странами – но обе только что наказали свои правящие партии, выступавшие за ЕС, и повысили авторитет соперников, призывающих к реформам. Случаи, бесспорно, разные. Общее для обеих стран – это, как обычно, недовольство положением дел в Европейском Союзе.

На региональных выборах в Испании, левая партия «Podemos» и правоцентристская «Ciudadanos» разгромили правящую консервативную - и выступающую за ЕС - Народную партию. Ни один из новичков не доволен Евросоюзом в его нынешнем виде: «Podemos» отвергает его финансовые правила, а «Ciudadanos» хочет, чтобы ЕС продемонстрировал большую солидарность со своими осажденными членами на юге, предлагая создать общий фонд безработицы и другие нововведения, которые не слишком понравятся, скажем, Германии.

Если успех этих повстанцев на региональных выборах в Испании повторится на парламентских выборах, которые должны состояться до конца года, то характер отношений Испании с Европой изменится. Это будет вдвойне серьезнее, чем то, что только что произошло в Польше.

На президентских выборах в эти выходные, Анджей Дуда удивил наблюдателей (и, вероятно, себя самого), победив действующего президента Бронислава Коморовского с популистской платформой, отяжеленной евро-скептицизмом. Экономические показатели Польши с 2008 года были одними из лучших в Европе, но избиратели страны, очевидно, не довольны. Если партия нового президента «Закон и справедливость» победит на парламентских выборах, которые запланированы в ноябре, то, как и в Испании, отношение этой страны к Европе изменится. Как член Европейского парламента, Дуда ориентируется на евро-скептическую и анти-федералистскую фракции. Он говорит, что хочет вернуть полномочия из Брюсселя обратно в Варшаву.

Польша еще не член еврозоны, хотя и обещала присоединиться. Победа Дуды заставляет это обещание казаться еще более теоретическим. Правила управления ЕС принимают как должное то, что члены союза рано или поздно перейдут на евро. Изменение мнения в Польше подтверждает, что Европа должна планировать постоянный раздел между членами и не-членами евросистемы.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, несомненно, радуется этим событиям. Ранее в этом месяце, избиратели помогли его Консервативной партии одержать большую победу. Он пообещал пересмотреть членство страны в ЕС и провести референдум по этому вопросу до 2017 года. Великобритания (наряду с Данией) имеет особое и неопределенное право выхода из еврозоны - в сущности, Великобритания – официально разрешенная аномалия. Судя по всему, желание быть аномальным распространяется.

Ничто из этого не означает, что празднующие в Испании и Польше политики знают, что они делают. Особенно в финансовых вопросах, их политические предложения не совсем верны: «Podemos» в Испании хочет несоразмерного увеличения государственных расходов, «Право и справедливость» в Польше – неподъемного сокращения налогов.

Тем не менее, важно, что страны с традиционно сильной приверженностью европейскому проекту сейчас сомневаются в выбранном ЕС направлении. Они имеют право спросить - и они заслуживают ответа от европейских лидеров.