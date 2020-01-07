В Иране на церемонии прощания с убитым генералом Сулеймани возникла давка: десятки погибших

Еще около полусотни людей пострадали.

Во время церемонии прощания с иранским командующим Касем Сулеймани возникла давка, в которой погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом сообщает The National со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Читайте такжеИран может попытаться убить топ-чиновника США в ответ ликвидацию Сулеймани – экс-сотрудник Пентагона

Церемония прощания с Сулеймани проходит в его родном городе Керман. Останки генерала привезли на центральную площадь в Кермане, в 1000 км к юго-востоку от Тегерана.

Из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии еще 48 человек также пострадали.

Как сообщал УНИАН, в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это американцам угрозой, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал ответить США на убийство.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. Иран же объявил, что больше не считает себя обязанным в полной мере соблюдать Общий всеобъемлющий план действий.