В Иране на церемонии прощания с убитым генералом Сулеймани возникла давка: десятки погибших
Во время церемонии прощания с иранским командующим Касем Сулеймани возникла давка, в которой погибли по меньшей мере 35 человек.
Об этом сообщает The National со ссылкой на иранское государственное телевидение.
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Церемония прощания с Сулеймани проходит в его родном городе Керман. Останки генерала привезли на центральную площадь в Кермане, в 1000 км к юго-востоку от Тегерана.
Из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии еще 48 человек также пострадали.
Как сообщал УНИАН, в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это американцам угрозой, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал ответить США на убийство.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. Иран же объявил, что больше не считает себя обязанным в полной мере соблюдать Общий всеобъемлющий план действий.