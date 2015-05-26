Жители Австралии борются за отмену налога на предметы личной гигиены

Министр финансов Австралии Джо Хоки обещал попросить правительство и местные власти отменить потребительский налог на тампоны и другие предметы личной гигиены, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее петицию с просьбой к государству прекратить облагать налогом "естественные функции организма" подписали около 90 тысяч человек.

Читайте такжеВо Франции супермаркеты обязали отдавать непроданные продукты на благотворительность

В отличие от таких товаров как презервативы и солнцезащитные крема, тампоны и гигиенические прокладки облагаются 10% налогом на товары и услуги.

Хоки заявил, что будет убеждать государственные и местные власти освободить эти товары от сбора.