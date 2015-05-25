В Австралии появится первый национальный координатор по борьбе с терроризмом

Бывший посол Австралии в Индонезии и Иране Грег Мориарти будет назначен первым в истории страны национальным координатором по борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Австралии Тони Эбботт, передает ТАСС.

"Уровень террористической угрозы в стране, к сожалению, возрастает, - подчеркнул глава правительства на состоявшейся сегодня пресс-конференции в Канберре. - По меньшей мере 100 австралийцев примкнули к экстремистским группировкам на Ближнем Востоке, по меньшей мере 150 граждан нашей страны оказывают им активную поддержку. Ведомства, в компетенцию которых входят вопросы контртерроризма, работают хорошо, но сейчас назрела необходимость четкой координации их усилий".

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Эбботт уточнил, что национальный координатор по борьбе с терроризмом будет работать в его аппарате и будет подотчетен ему лично.

Глава МИД также сообщила, что правительство намерено в ближайшие дни представить в парламенте законопроект о лишении австралийского гражданства тех людей, которые отправляются на Ближний Восток и примыкают к "Исламскому государству" и другим экстремистским группировкам.