В Сенате США призвали Трампа обнародовать документы по ликвидации Сулеймани

Парламентарии обосновывают свои требование законом о военных полномочиях 1973 года.

Американские сенаторы Боб Менендез и Чак Шумер призвали администрацию президента США безотлагательно обнародовать уведомление Конгресса о силовых действиях против Ирана.

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Текст письма обнародован на сайте Комитета по иностранным делам Сената США. Парламентарии обосновывают свои требования законом о военных полномочиях 1973 года.

В письме к президенту Трампу сенаторы отмечают, что для Белого дома крайне важно своевременно сообщать американскому народу дополнительную информацию о ликвидации иранского генерала Сулеймани. Сокрытие такой информации, по их словам, не является приемлемым для демократического общества.

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и планах убийства еще многих граждан США. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани. В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрела мест дислокации заявила о прекращении операции против "Исламского государства" в Ираке.