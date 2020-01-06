Президент Турции объявил об отправке военных в Ливию

Турецкие военные будут координировать действия правительственных сил в Ливии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 января, объявил об отправке турецких военных в Ливию.

Их задача - координировать действия правительственных сил в стране, заявил Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk, передает DW.

"Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?", - заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря правительство национального согласия Ливии попросило помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

Парламент Турции на внеочередном заседании 2 января одобрил отправку турецких военных в Ливию.

В свою очередь, 4 января лояльный к Халифу Хафтару ливийский парламент проголосовал против военной поддержки со стороны Турции.

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Напомним, после свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть, которая переросла в гражданскую войну и привела к фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в стране, в Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. На востоке Ливии, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи. Он стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Сейчас в Ливии находятся 2,5 тысячи бойцов частной военной компании Вагнера и шесть тысяч бойцов из Судана, заявляет Эрдоган.

"Иностранное вмешательство усложнит ситуацию в Ливии", - сказал президент США Дональд Трамп Эрдогану во время телефонного разговора 2 января.