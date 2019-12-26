Ливия попросила Турцию о военной помощи

Анкара пока не отреагировала на обращение.

Международно признанное Правительство национального единства Ливии попросило Турцию о военной помощи для того, чтобы отразить наступление войск генерала Халифы Хафтара на столицу Триполи.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters.

Анкара пока не отреагировала на обращение.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит войска на помощь Ливии уже в январе, если официальное правительство попросит об этом. Это предусмотрено меморандумом о политике безопасности и военном сотрудничестве, который 27 ноября заключили Эрдоган и глава правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж. 21 декабря парламент Турции его утвердил.

25 декабря на пресс-конференции с президентом Туниса Кайсом Саидом турецкий лидер заявил, что дальнейшие шаги Турция будет осуществлять на основе упомянутого меморандума. Также он возмутился тем, что в Ливии находятся 2000 российских наемников и не исключил отправки турецких военных в Ливию.

В январе, как рассчитывает Эрдоган, меморандум будет окончательно ратифицирован и Турция сможет оказать военную помощь правительству Сараджа, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Надеюсь, что мы ратифицируем его (меморандум — ред.) 8 или 9 января и таким образом сможем отреагировать на обращение», — сказал Эрдоган.