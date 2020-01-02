Парламент Турции разрешил отправку турецких военных в Ливию
Парламент Турции на внеочередном заседании в четверг, 2 января, одобрил отправку турецких военных в Ливию.
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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на агентство Anadolu.
26 декабря 2019 года Ливия официально запросила военную помощь у Турции.
31 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление относительно размещения турецких войск в Ливии.
В Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.
12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.
По словам Эрдогана, в Ливии незаконно находятся две тысячи бойцов российской ЧВК Вагнер и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.