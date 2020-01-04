Ливийский парламент проголосовал против военной поддержки со стороны Турции

Также члены расположенного на востоке страны законодательного органа высказались за разрыв отношений с Турцией.

Парламент Ливии проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией. Ливийские парламентарии признали недействительными заключенные правительством национального единства Ливии соглашения с Турцией о морской границе и военное сотрудничество, сообщил в субботу, 4 января, спикер парламента.

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Обе сделки руководитель признанного ООН правительства национального единства Фаиз Сарадж подписал в конце ноября 2019 года вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает DW.COM.

Соглашение о военном сотрудничестве предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства в борьбе против сил командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛПА) Халифы Хафтара, которого поддерживает парламент Ливии.

Кроме того, члены расположенного на востоке страны законодательного органа высказались за разрыв отношений с Турцией, передает агентство новостей dpa. Союзный к Хафтара парламент также решил начать расследование в отношении Фаиза Сараджа, обвинив его в "государственной измене".

Напомним, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля проводит наступление на Триполи. 12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи. 26 декабря 2019 года Ливия официально запросила военную помощь у Турции. 31 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление о размещении турецких войск в Ливии.