США убили иранского генерала, чтобы остановить войну, а не начать ее - Трамп

Трамп назвал Сулеймани террористом номер один и похвалил американских военных за "безупречный точный удар".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

Выступая на пресс-конференции во Флориде Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."

"Сулеймани задумывал неизбежны и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его на месте преступления и уничтожили", – заявил президент США.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". Американские ракеты попали в колонну авто этого формирования.

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. В настоящее время США настойчиво просят американских граждан покинуть территорию Ирака.