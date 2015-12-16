Иранский генерал тайно встретился с Путиным в Москве - СМИ

Визит Сулеймани, сообщает 16 декабря иранское агентство Fars со ссылкой на неофициальные источники, состоялся на прошлой неделе. В Москве генерал, по данным собеседников агентства, пробыл в общей сложности три дня, пишет Медуза.

На встрече Сулеймани с Путиным, сообщили источники Fars, также присутствовали высокопоставленные представители Минобороны РФ.

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Участники обсуждали «вопросы, поднятые на переговорах Путина с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи», а также ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане.

Официальные представители Корпуса стражей исламской революциикак-либо прокомментировать сообщения о визите Сулеймани в Москву отказались. В Кремле также не подтвердили факт визита генерала.