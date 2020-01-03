Зачем Трампу "качать" Ближний Восток. Несколько ответов на важные вопросы

США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана - генерала Касем Сулеймани, курировавшего борьбу с «ИГ», Сирию и Ирак. Это произошло в результате воздушных ударов по международному аэропорту Багдада сегодня ночью. Всего убиты 12 человек. Операцию санкционировал лично Дональд Трамп.

Отвечу на несколько простых и важных вопросов.

1. Кто такой Касем Сулеймани?

Он командующий элитными подразделениями специального назначения «Аль-Кудс» в структуре Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Эта структура в Иране - единственная, которая занимается специальными операциями за границей.

Сулеймани отвечал за координацию деятельности про-иранских (или симпатизирующих Ирану) сил в районе большого Леванта - это в основном Сирия, Ливан и Ирак. Речь идет о движении «Хезболла» в Ливане, иранских военных советниках и про-иранских бригадах в Восточной Сирии и о «Силах народной мобилизации» («Хашд Аш-Шааби») в Ираке.

Для многих жителей региона Сулеймани - живой идол, легенда, ветеран иракско-иранской войны, боевой генерал, про которого расплодилось так много слухов, что уже мало кто помнит, что из этого правда, а что вымысел. Он очень непубличная личность. Даже его оппоненты уважали мнение генерала.

Кроме того, что Сулеймани ответственен за внешние операции КСИР, он еще и один из архитекторов борьбы с «Исламским Государством» в Сирии и Ираке в 2013-2014 годах. Без него все бы развалилось.

2. Что делал Касем Сулеймани в Ираке?

Он возвращался из Дамаска в Багдад, где должен был провести неформальные встречи с политическим руководством Ирака (премьер-министр, президент, спикер парламента) и руководством «Сил народной мобилизации» - специальных бригад в структуре Вооруженных сил Ирака, которые Иран помогал формировать в 2014 году для борьбы с «ИГ».

Он частенько бывал в Багдаде с тех пор, как там начались протесты и политический кризис в октябре 2019 года. Он прилетел в Багдад, где его встречал его старый друг и союзник Абу Магди Аль-Мугандес - командующий «Сил народной мобилизации», который также погиб.

Все сплотились вокруг траура по гибели Сулеймани, и требуют от иранских властей мести

3. Ослабит ли гибель Сулеймани Иран?

В военном плане - нет. Назначат другого генерала, которых там дофига.

Но его смерть в идеологическом плане лишь усилила иранское руководство, героизировав его еще больше как великомученика. Теперь все сплотились вокруг траура по гибели Сулеймани, и требуют от иранских властей мести.

4. Почему Трамп это сделал?

Я думаю, три причины:

- подкачать свою позицию перед выборами 2020;

- перебить токсичный информационный шум импичмента;

- лоббизм со стороны анти-иранских ястребов-радикалов в Белом Доме и Пентагоне.

5. Как может ответить Иран? И должен ли он отвечать?

Иран будет вынужден ответить. Население давит на власти с тем, чтобы они отомстили за смерть одного из самых популярных генералов. Возможности у Ирана есть. Например, ударить по американским войскам в Ираке, или развернуть партизанскую войну в Ираке и Сирии, как это было во времена «Армии Махди», или ударить по Израилю, или политически парализовать Ливан, Ирак, Иорданию, поднять восстание в Палестине. Также нельзя исключать, что Иран может ударить по Саудовской Аравии, перекрыть Ормузский пролив или сделать случайную «аварию». В конце концов, возможен саботаж, взрывы, точечные убийства, кибер-атаки. Кроме того, Иран может послать ядерную сделку 2015 года и пойти ва-банк…

6. Почему ликвидация Сулеймани - это тупое решение?

Потому что его смерть не решает никаких проблем, и тем более не сдерживает Иран, а лишь раззадоривает его, усиливает режим и мобилизует его сторонников, как это было с выходом Трампа из ядерной сделки 2015 года.

А очередной конфликт или усугубление старых на Ближнем Востоке - это удар по всем, как бы далеко Штаты не находились

Более того, убийства высокопоставленных генералов и политиков (не забываем про смерть иракца Абу Магди Аль-Мугандеса) - это акт агрессии на территории другого государства, которые не только ломают к чертям региональный порядок, сформированный самими же Штатами (напомню, что пост-саддамовский Ирак после 2003 года был создан на базе америкаснко-иранского компромисса), но и подталкивает весь регион к войне, которая никому на самом деле не нужна.

А очередной конфликт или усугубление старых на Ближнем Востоке - это удар по всем, как бы далеко Штаты не находились. К тому же, войну не поддерживает большинство американцев, что скажется на рейтингах Трампа, если будет продолжение эскалации и напряженности.

Ну, и, конечно же, это подстава для союзников Вашингтона - Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов, которые вроде поддерживают их анти-иранскую политику, хотя теперь будут думать, а хотят ли они вообще втягиваться в такой замес.

А Ирак для Штатов окончательно потерян. Не удивлюсь, если там начнутся нападения на американские военные объекты, посольства и консульства, а затем парламент примет решение про вывод всех войск США из страны.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего