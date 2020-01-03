К Совбезу ООН присоединились новые страны, Восточную Европу будет представлять Эстония

Среди приоритетов эстонской делегации – соблюдение принципов неприменения силы и непризнание аннексии территорий.

К Совету безопасности ООН с 1 января присоединились новые страны: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония.

Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"1 января в состав Совета безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Сейчас Совбез находится не в лучшей форме. Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен "холодной войны" довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности", - заявил он.

По словам Николенко, неспособность адекватно отреагировать особенно ярко проявляется на примере Украины, Сирии, Ливии, Йемена, палестино-израильского урегулирования.

"Обновление состава непостоянных членов это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей. Elected 10 не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции P5 расходятся", - отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН.

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По словам Николенко, "регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации – соблюдение принципов неприменения силы и непризнание незаконной аннексии территорий. Вопросы, которые для нас составляют усиленный интерес".

"Будем активно работать с новыми избранными членами над украинской повесткой", - отметил Николенко.