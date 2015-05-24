СМИ сообщили об исчезновении брата Ким Чен Ына после визита в Лондон

Ким Чен Чхоль должен был 23 мая сесть на самолет до Москвы, чтобы потом отправиться в Пекин, а затем — в Пхеньян. Но его не оказалось в списке пассажиров. В Пекин, по информации южнокорейских СМИ, брат лидера КНДР также не прибывал, сообщает Новая газета.

По информации BBC, Ким Чен Чхоль не первый раз выезжает за границу, чтобы посетить концерт Эрика Клэптона. Ранее он посещал выступления артиста в Германии и Сингапуре.

В то же время в пресс-службе Скотленд-Ярда заявили, что полиция "не начинала расследование" по факту предполагаемого исчезновения старшего брата лидера КНДР, сообщает ТАСС.

"Нам не поступало заявления о пропаже человека с таким именем, - заявил официальный представитель столичной полиции. - Следовательно, усилия по его розыску не предпринимались".

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Отметим, что Ким Чен Чхоль является старшим братом Ким Чен Ына. Он не унаследовал власть в Северной Корее, так как находился в немилости у отца за попытку попасть в японский Диснейлэнд по поддельному паспорту.

Действующий северокорейский лидер Ким Чен Ын прославился предельной жестокостью по отношению к своим родственникам и коллегам в правительстве. 13 мая южнокорейские СМИ сообщили о расстреле министра обороны КНДР Хен Чен Чхоля за то, что тот уснул во время совещания.

В декабре 2013 года стало известно, что Ким Чен Ын приказал казнить своего дядю Чан Тсон Тхэка.