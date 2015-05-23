Радио Свободная Европа – Радио Свобода решило закрыть свое бюро в столице Азербайджана Баку после того, как в декабре прошлого года его физически закрыли власти страны в ходе кампании против иностранных организаций.

Как сообщает Радио Свобода, по этому поводу главный редактор радио Ненад Пеич заявил, что власти Азербайджана при этом действовали незаконно и безосновательно, вызвав глубокие, а в некоторых случаях непоправимые страдания работникам бюро и заставив переехать работников и их семьи.

Но Радио Свободная Европа – Радио Свобода собирается принимать все меры, чтобы защитить права и интересы и свои, и работников, добавил он.

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Азербайджанские правоохранители в ходе действий против бюро Радио Свобода в Баку осуществляли там обыски, конфисковали документы и оборудование без надлежащего процессуального оформления, задерживали работников бюро, не давая им возможности воспользоваться услугами адвокатов, выдворяли юридического советника бюро из зала суда, угрожали родственникам работников бюро, а кое-кому из работников безосновательно запретили выезд за границу.

Отмечается, что Радио Свобода закрывает бюро в Баку, и продолжает вещание для Азербайджана: «Азербайджанская служба Радио Свобода, Радио Азадлиг, продолжает собирать информацию в Азербайджане и распространять ее и дальше ведет цифровое и спутниковое вещание, несмотря на закрытие бюро».