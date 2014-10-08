В Крыму могут закрыть единственный крымскотатарский канал

«Крымскотатарский телеканал АТR никогда не занимался «пропагандой», «закладыванием мыслей», «навязыванием мнений», «разжиганием межнациональной розни», «призывами к экстремизму» и другими грехами, в которых нас безосновательно обвиняют», - сказано в заявлении, передает "Радио Свобода".

По сообщению, формат АТR - культурно-просветительские и информационные программы, а цель - развитие языка и культуры крымских татар, формирование принципов добрососедства в мультикультурном обществе Крыма, объективное информирование зрителя о событиях, происходящих на полуострове и за его пределами.

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«Тем не менее, именно такая позиция телеканала сделала его объектом «охоты на ведьм», и, если следовать логике событий, что разворачиваются вокруг АТR, можно ожидать, что следующим шагом со стороны власти может стать его закрытие», - сказано в заявлении.

«Если этот сценарий станет реальностью, его авторам и вдохновителям следует реально оценить социальные и политические последствия такого шага и отношение к нему крымских татар. Для этой части населения полуострова АТR - не просто телеканал, а символ их возрождения на родине после сталинской депортации, знаковый фактор их культурной и национальной идентичности. Поэтому любые действия власти - как положительные, так и репрессивные по отношению к АТR обязательно будут восприняты, как содействие или противодействие самим крымским татарам», - сказано в заявлении телеканала.

24 сентября руководство телеканала получило письмо от Центра по противодействию экстремизму, в котором сообщалось, что АТR якобы «способствует формированию антироссийского общественного мнения, намеренно разжигает среди крымских татар недоверие к власти и ее действиям, что косвенно несет угрозу экстремистской деятельности». На этом основании прозвучала просьба предоставить все разрешительные документы, дающие право на осуществление деятельности телеканала, а также список официально трудоустроенных на телеканале лиц.

Ранее сообщалось, что Россия решила больше не использовать казанских татар для контакта с крымскотатарской общиной аннексированного полуострова.