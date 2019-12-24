Der Spiegel: Путин все больше отрывает Крым от Украины

Запуск железнодорожного движения по пресловутому крымскому мосту еще больше интегрирует оккупированный полуостров в российскую экономику.

Президент России Владимир Путин усиливает поглощение Крыма. Открытие гигантского моста для железнодорожного движения - новый шаг, которым он ставит Украину перед фактом.

Как пишет Der Spiegel, для Украины, ЕС и США аннексия Крыма русскими войсками - это грубое нарушение международного закона. Кремль, с другой стороны, называет поглощение черноморского полуострова простым «возвращением домой». И этот процесс будет продолжаться теперь еще и с помощью поездов.

Путин символически запустил железнодорожное движение по пресловутому крымскому мосту, который соединяет российский Таманский полуостров с украинским городом Керчь. Украина же со своей стороны остановила движение поездов, откладывая восстановление на будущее. Шесть лет прошло после того, как Россия аннексировала Крым, который и сейчас принадлежит Украине, согласно международным законам. Но Москва продолжает интеграцию чужой территории.

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Издание напоминает, что Россия потратила на пресловутый мост протяженностью 19 километров 3,3 миллиарда долларов. Строительством занималась компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежит олигарху Аркадию Ротенбергу, другу юности российского президента. В мире критиковали строительство моста. В Госдепартаменте подчеркнули, что правительство Украины не давало на это разрешение. А Лондон указывал на строительство как на еще один пример опасного поведения России. Киев же подал в суд.

«Владимир Зеленский, который стал президентом Украины в мае, обещал вернуть полуостров. Но эта цель кажется все более нереалистичной. Кремль создает факты, которые все больше форсируют интеграцию Крыма в РФ», - говорится в статье.

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Открытие крымского моста для железнодорожного движения стало лишь очередным примером. Речь идет не столько об увеличении потока туристов, как об улучшении товарооборота между оккупированным полуостровом и Россией. Таким образом, Москва будет становиться для местных жителей все ближе, а Киев - все дальше.