New York Times: В Сенате хотят допросить свидетелей из-за новых деталей задержки помощи для Украины

Республиканцы отказываются допрашивать свидетелей, надеясь быстрее провести слушания и оправдать Трампа.

В воскресенье ключевые демократы возобновили свои требования собрать показания свидетелей в деле об импичменте президента Дональда Трампа, ссылаясь на опубликованные электронные письма, в которых Белый дом просил чиновников молчать о задержке военной помощи для Украины. Это произошло всего через 90 минут после телефонного разговора, во время которого американский лидер пытался склонить украинского коллегу к началу расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Электронные письма, которые в пятницу администрация Трампа передала Центру общественной добропорядочности, проливают свет на попытки американского президента заставить Украину помогать ему на выборах 2020 года. Об этом пишет New York Times, напоминая, что именно это поведение лежит в основе решение Палаты представителей поддержать импичмент на основании «преступлений и проступков на высоком уровне».

Читайте такжеПалата представителей США приняла импичмент Трампу

На фоне того, как в Сенате лидеры демократов и республиканцев спорят относительно формата слушаний, сторона демократов уцепилась за электронные письма, чтобы усилить давление на сенатора Митча МакКоннелла, который возглавляет республиканское большинство. МакКоннелл отверг предложение допросить в Сенате четырех чиновников Белого дома.

Один из этих чиновников – Майкл Даффи, который занимается управлением бюджета. Он приказал Пентагону молчать о замораживании помощи для Украины из-за «чувствительной природы запроса». Об этом свидетельствует электронное письмо за 25 июня. Через полтора часа того же дня Трамп попросил президента Владимира Зеленского «сделать нам услугу» и начать расследование против Байдена и его сына Хантера.

«Что это за слушания без свидетелей и документов? Это фальшивка», - сказал демократ Чак Шумер.

Вечером в субботу в заявлении пресс-секретарь Службы по вопросам бюджета Рейчел Семмел назвала «безрассудной» привязку денег к телефонному разговору. При этом она указала на встречу в июле, состоявшуююся раньше разговора президентов Украины и США, на которой было объявлено о задержке помощи.

Читайте такжеWashington Post: Белый дом оправдал блокирование помощи для Украины «задним числом»

Издание пишет, что конгрессмены проведут ближайшие две недели в своих округах за сезон праздников. МакКоннелл и Шумер не могут прийти к согласию. И из-за этого процедура оказалась в лимбе. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не будет передавать в Сенат статьи об импичменте, которые необходимо рассмотреть в высшей палате Конгресса, пока не получит от МакКоннелла гарантий проведения честной процедуры.

Трамп проводит праздники на своем курорте во Флориде. Он ничего не писал в Twitter, вплоть до воскресенья, когда обвинил демократов как раз в том, в чем они обвиняют его: в просьбе иностранного правительства вмешаться в выборы.

«Демократы и нечестная Хиллари заплатили за фальшивое досье с неправдивой информацией, полученной из иностранных источников, продвинули это в коррумпированные СМИ. И теперь их поймали. Они шпионили за моей кампанией, затем пытались скрыть это. Точно как в Уотергейте, но хуже!», - написал он.

Читайте такжеWashington Post: Путин мог повлиять на взгляды Трампа на Украину

На прошлой неделе в письме к МакКоннеллу Шумер предложил начать рассмотрение импичмента в Сенате 7 января. Таким образом, каждая сторона получит определенное количество времени для представления дела. При этом Шумер предложил допросить четырех чиновников Белого дома, которые ранее не давали показаний по делу. Кроме Даффи говорится также о допросе действующего главы администрации Мика Малвени, его советника Роберта Блэра и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

МакКоннел, который тесно координирует стратегию в деле об импичменте с Белым домом, отверг эти предложения. Но сам Трамп заявил, что он открыт до вызова свидетелей. Хотя он рассчитывает, что лояльный Сенат проведет быстрое рассмотрение и оправдает его.