Протесты в Белоруссии: в Минске на поддержку России вышел только один сторонник (фото)
Возле дворца Республики в Минске на поддержку интеграции с Россией стоит только один человек.
Об этом сообщает Радые Свабода в Twitter.
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С собой у протестующего только плакат с надписью: «Союзному государству быть!». Журналисты говорят, что мужчину охраняют несколько правоохранителей в штатском. Впрочем, время от времени к нему подходят оппоненты.
Изданию житель столицы заявил, что после «углубления интеграции» к Беларуси присоединятся новые территории.
Напомним, вчера вечером 20 декабря против интеграции с Россией в центр Минска вышли тысячи протестующих. Это был один из крупнейших пикетов за последние годы.
Первая масштабная акция в Минске прошла 8 декабря. Белорусы выступают против "углубления интеграции" Беларуси и России. В акции под лозунгом "Нет аншлюсу" принимали участие несколько сотен человек. В этот же день президенты двух стран проводили многочасовую встречу в Сочи.
Вскоре милиция задержала организатора акций Павла Северинца и координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.
Белорусская оппозиция ранее анонсировала новую акцию против интеграции с РФ на 20-21 декабря. После этого около двух десятков активистов вызывали повестками в милицию для составления протоколов за участие в предыдущих акциях.