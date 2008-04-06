Буш рад, что НАТО обещает принять в свои ряды Украину и Грузию

Президент США Джордж Буш доволен обещанием НАТО в будущем принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию.

«Народы Украины и Грузии являются вдохновением для всего мира, и я был рад, что на этой неделе НАТО объявило о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», - заявил Буш в субботу в еженедельном радиообращении к нации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне в Бухаресте завершился саммит НАТО, на котором принято решение отложить до декабря присоединение Грузии и Украины к Плану действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. При этом генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер сказал, что Грузия и Украина в перспективе станут членами блока.

Газета.ру