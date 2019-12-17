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В США фургон въехал в супермаркет – 11 пострадавших

17:12, 17 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает CNN.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - сообщил полицейский Кинг Райян Абботт.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. По крайней мере три человека находятся в критическом состоянии.

По словам Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать. Подозреваемых уже задержали, и они находятся под стражей.

Как сообщал УНИАН, в городе Сиангтан в центральной провинции Хунань в Китае на местный рынок на скорости въехал грузовик. Под его колесами погибли 10 человек, еще 16 получили травмы различных степеней тяжести.

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