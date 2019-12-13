Глава МИД Германии обвинил Путина в попытке оправдать убийство в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента России Владимира Путина в ложных утверждениях по делу убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

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Передает 112.ua со ссылкой на Zeit Online. Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" назвал убитого мужчину "боевиком и убийцей" и заявил, что Германия отказалась от российских запросов на его экстрадицию.

Маас, как и ранее Минюст Германии, опроверг заявление Путина в эфире ZDF в четверг вечером: "Об этих упреках, о которых было сказано сейчас, федеральному правительству никогда не сообщалось", - сказал он.

"Все это звучит немного как оправдание. Это звучит комично", - добавил он.

23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нём был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу.

Расследовательская группа Bellingcat считает, что подозреваемый – это россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя. Но через полгода розыск остановили. Официально о личности задержанного не сообщается, сам он заявил, что у него есть российское гражданство.

Германия объявила двоих сотрудников российскогопосольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве.