Меркель объяснила выдворение российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии не исключает, что тема высылки дипломатов может быть обсуждена с Путиным в Париже.

Германия решила выслать российских дипломатов, поскольку РФ не способствовала расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО, сообщает ТАСС.

Читайте такжеМИД РФ готовится ответить Германии из-за высылки российских дипломатов

"Мы приняли соответствующие меры, потому что не наблюдали, что Россия оказывает нам поддержку во время расследования этого убийства", - пояснила она. Меркель отметила, что сложившуюся в ходе двусторонних контактов ситуацию обсудили с союзниками.

В то же время канцлер Германии предположила, что тема выдворения российских дипломатов может быть обсуждена с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже. Однако она не считает, что это негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".

Напомним, убийство Зелимхана Хангошвили произошло после обеда 23 августа в парке возле центра Берлина. Велосипедист подъехал к мужчине, который шел в мечеть, и выстрелил ему в затылок из пистолета Glock 26.

После этого подозреваемый проехал к реке Шпрее, где переоделся и бросил велосипед и пистолет в воду. Продолжить бегство он собирался на электрическом скутере. Пара подростков увидела подозреваемого и сообщила полицейским неподалеку. Они схватили мужчину и установили за считанные минуты, что его зовут Вадим Соколов.

Сегодня стало известно, что правительство Германии выслало из страны двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине чеченца, бывшего полевого командира.