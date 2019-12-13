Партия Джонсона получает абсолютное большинство на выборах в парламент Британии

Борис Джонсон заявил, что его правительство получило "мощный мандат" на реализацию Brexit.

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза (Brexit).

Читайте такжеВ Британии проходят внеочередные парламентские выборы (видео)Об этом пишет DW.

По результатам официального подсчета голосов в 605 из 650 округов на утро пятницы, 13 декабря, партия получит более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров.

Отмечается, что партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю.

Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.

Борис Джонсон заявил, что его правительство получило «мощный мандат» на реализацию Brexit. Он обещал «объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа». Благодаря абсолютному большинству Джонсон теперь может провести через парламент согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС. Великобритания планирует осуществить Brexit 31 января.

Ранее УНИАН сообщал, что в Британии опубликовали «секретный» план правительства по Brexit и обвинили Джонсона во лжи.