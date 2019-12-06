В Британии опубликовали «секретный» план правительства по Brexit и обвинили Джонсона во лжи

В разгар предвыборной кампании Корбин опубликовал план Минфина по ирландской границе, которая ранее была главным препятствием для заключения сделки между ЕС и Великобританией.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обнародовал «секретный» план по Brexit правительства Бориса Джонсона, обвинив консерваторов во лжи.

В разгар предвыборной кампании Корбин опубликовал план Минфина по ирландской границе, которая ранее была главным препятствием для заключения сделки между ЕС и Великобританией.

Как сообщает НВ со ссылкой на ВВС, документ якобы предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, что де-факто означает появление полноценной границы в составе одного государства.

Корбин заявил, что это является недопустимым шагом для интересов государства, а кроме того, окажет негативное влияние на экономику Великобритании.

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Джонсон, который ранее заявлял, что такой план является абсолютно недопустимым при заключении сделки с ЕС уже опроверг «слив» лейбористов, назвав заявление Корбина «чепухой».

17 октября Великобритания и ЕС достигли соглашения о новой Brexit-сделке.

Один из главных ее пунктов гласит, что Северная Ирландия останется британской таможенной территорией, но будет придерживаться ограниченного числа европейских правил, касающихся, например, экспорта/импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс Евросоюза.

Премьер Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 12 декабря.